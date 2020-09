Mechelen staat steviger in zijn schoenen: "We hebben al een bod van vier miljoen voor hem geweigerd"

KV Mechelen zijn transfermercato zit er op. Ze hebben gehaald wat ze wilden en wat te duur of niet meer in het plaatje paste laten afvloeien. Nu is het wel nog bang afwachten of er niemand meer met goudhaantje Aster Vranckx aan de haal gaat.

Philippe Clement gaf al toe dat hij de 18-jarige middenvelder wel ziet zitten. En ook buitenlandse clubs liggen op de loer. Maar door de transfer van Issa Kaboré die vijf miljoen euro opbracht, staan ze voorlopig iets steviger in hun schoenen. Vranckx moet de jackpot opleveren. Liefst voor dubbele cijfers. "Op hoeveel we exact mikken, spreken we niet uit. Maar we hebben wel al een bod van ­vier miljoen euro voor Aster geweigerd. In coronatijden is vier ­miljoen euro een reëel bedrag voor een speler die in oktober pas achttien wordt", aldus directielid Gert Van Dyck in GvA. Ook sportief directeur Tom Caluwé weet dat ze nog zullen moeten afblokken. “Aster is onze groei­briljant, waar deze maand nog wel aanbiedingen voor zullen volgen. Maar hij zit goed bij ons, dat spreekt hij ook zelf uit.”





