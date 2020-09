🎥 📷 Voor het eerst in maanden Belgisch voetbal met duizenden fans: "Leeg stadion was oefenmatch onwaardig"

Dit weekend staat de terugkeer van de voetbalsupporter naar het stadion centraal. KV Mechelen - KV Oostende, zaterdag begonnen om 16u15, is de eerste wedstrijd op onze Belgische voetbalvelden in maanden met duizenden toeschouwers.

Vrijdag was er al Eupen - KAA Gent. Daar waren de fans ook al opnieuw welkom. Ze waren aan de Kehrweg met iets meer dan duizend. In het AFAS-stadion Achter de Kazerne werd er heel wat meer volk toegelaten. In totaal werden 5 200 thuissupporters uitgeloot om de wedstrijd bij te wonen.

Gert Van Dyck, lid van het directiecomité van KV Mechelen, is alvast uiterst tevreden. "Ik ben blij dat we 5 200 enthousiaste toeschouwers kunnen verwelkomen. Het lijkt niet alleen een hele organisatie, dat is ook zo. We wilden twee dingen. Eén: de veiligheid garanderen, en twee: zo veel mogelijk supporters in het stadion krijgen."

In Mechelen zijn ze natuurlijk wel hogere toeschouwersaantallen gewend, maar de aanwezigheid van iets meer dan 5000 fans maakt al een heel verschil. "Een volledig leeg stadion, dat was zelfs een oefenmatch onwaardig", aldus Van Dyck. In de hoofdtribune was het ook aan de mensen zelf om zich aan hun bubbel van vier te houden. Op andere plaatsen in het stadion is er tussen vier zitjes voldoende plaats gemaakt.

De supporters trachtten er alvast de sfeer weer in te brengen. Zo ziet een You'll Never Walk Alone er in Mechelen uit in coronatijden: