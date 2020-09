📷 Supporters langs het veld... en ook al eentje op het veld na provocatie: "Ik had 'm niet gezien"

Een aantal duizenden KV Mechelen-supporters woonden de wedstrijd tegen Oostende bij. Het draaide wel uit met een anticlimax voor hen, want Oostende ging in de 95ste minuut nog met de winst aan de haal. Eén van de thuissupporters kon dat moeilijk verkroppen.

Zeker omdat Jack Hendry voor de neus van de thuisaanhang zijn doelpunt ging vieren. Nadien kwam er een supporter het terrein opgelopen om bij de doelpuntenmaker verhaal te gaan halen. Heel lang duurde het niet. De stewards leidden de supporter in kwestie terug weg, zonder dat er veel herrie bij kwam kijken.

Onfortuinlijk

Was het voor Hendry niet schrikken toen die man plots het veld op kwam? "Ik heb 'm niet gezien. Het was de eerste keer met zo veel supporters. Als je dan buitenshuis op het einde scoort, dan vier je dat." Daar konden de KVM-fans natuurlijk niet bepaald mee lachen. "Zij zullen er wel niet zo blij mee zijn. Het is onfortuinlijk voor hen."

Hoewel enkel de thuissupporters aanwezig waren, was het ook voor de bezoekende spelers toch prettiger voetballen. "Het geeft toch iets extra aan het voetbal", vindt Henry.

