Francky Dury en Karim Belhocine analyseren #ZWACHA met complimenten voor elkaar: "In de problemen gebracht"

Zulte Waregem - Charleroi eindigde op 0-2 voor de Zebra's, ook al had de thuisploeg misschien de meeste en de beste kansen. De coaches analyseerden de wedstrijd op een duidelijke manier.

"Zulte Waregem heeft ons in de problemen gebracht, het was zeker geen makkelijke wedstrijd voor ons", aldus Karim Belhocine. "Er was veel goesting om te werken en veel solidariteit tussen de spelers, ik doe mijn hoedje voor hen af."

"Wij hadden het geluk om de score te openen, ze hebben nog grote kansen gehad om gelijk te maken, maar we hebben het met onze fantastische verdedigers en een beetje geluk misschien gehaald. Op ervaring hebben we het gehaald, dat maakt me blij. Maar volgende week is er alweer een andere match.

Chapeau aan Charleroi

"Het wordt heel moeilijk om Charleroi te kloppen. Oprecht chapeau aan hen", pikte Francky Dury in. "Het was goed dat we voor de pauze niks weggaven en we kwamen goed uit de kleedkamer, maar we konden dat openingsdoelpunt waar we naar op zoek gingen niet maken."

En toen kreeg Essevee het deksel op de neus: "Morioka speelde ook in de eerste helft al tussen de linies en dook bij beide doelpunten toch opnieuw op. Ze kunnen goed verdedigen met zes, maar ook met vier vooraan heel snel omschakelen. Ze kunnen een wedstrijd goed doodmaken."