OFFICIEEL: Eerste versterking voor Waasland-Beveren met nieuwe overnemers is binnen

Nicky Hayen en Jur Schryvers smeekten er bijna om en sinds de overname lijken ze hun zin te krijgen want Waasland-Beveren heeft woensdagavond een eerste nieuwe aanwinst voorgesteld sinds de overname.

Leonardo Bertone komt de kern van Waasland-Beveren versterken. Zijn naam lijkt Italiaans, maar bertone is weldegelijk een Zwitser. Bertone is 26 jaar en tekent een contract voor 3 jaar bij Waasland-Beveren.

De verdedigende middenvelder is nog relatief jong maar heeft er wel al een avontuur in de Amerikaanse MLS opzitten. Hij speelde ook nog in eigen land bij Young Boys Bern en FC Thun. Op het Europese toneel heeft hij 31 wedstrijden gespeeld.

"We halen een speler met een brok ervaring binnen", klinkt het bij Waasland-Beveren. "Zij positiespel en puike traptechniek zullen ongetwijfeld een meerwaarde geven aan het Beverse middenveld.