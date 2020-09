Benito Raman aangenaam verrast door het niveau van ex-club Beerschot

Slechts een half jaar speelde Benito Raman voor Beerschot, maar de aanvaller van Schalke 04 heeft de club in zijn hart gesloten. De recente vorm van zijn ex-club ziet hij met pretogen aan.

In de tweede helft van het seizoen 2012/13 werd Benito Raman door KAA Gent uitgeleend aan Beerschot. Het was niet de makkelijkste periode uit het bestaan van de club, maar in die paar maanden is Ramans hart deels paars gekleurd.

Vriendschap met Prychynenko

"Ook al speelde ik er niet heel lang, toch heb ik de club altijd een warm hart toegedragen. Ik vind het onvoorstelbaar hoe goed het bezig is. En het doet dat met goed voetbal en overtuiging", legde hij uit bij Gazet van Antwerpen.

Raman kent nog veel mensen uit die Beerschot-periode, maar hij heeft ook een vriendschap gesloten met een speler die pas een paar jaar na hem bij de club kwam. "Via Instagram ­spreken Denis Prychynenko en ik elkaar af en toe. ­Een goede verdediger", besloot hij.