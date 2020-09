Francky Dury beschouwt voor op moeilijk programma en maakt duidelijk: "Club Brugge is niet te vergelijken met Charleroi"

Zulte Waregem moet met een 6 op 15 vol aan de bak. Als de volgende twee tegenstanders dan Club Brugge en Standard zijn, dan is dat niet ideaal te noemen. Francky Dury beschouwt alvast voor.

Op speeldag 5 werd na een zes op zes verloren van Charleroi: "Wij hadden vertrouwen, maar zij met hun 12 op 12 natuurlijk nog veel meer. En ze hebben hun efficiëntie laten blijken. Na hun doelpunt hebben wij nog alles geprobeerd, maar zij hebben ons zenuwachtig kunnen maken."

Tegen blauw-zwart verwacht de oefenmeester van Zulte Waregem een heel andere wedstrijd dan tegen de Zebra's: "Charleroi en Club Brugge zijn niet echt met elkaar te vergelijken."

Club Brugge neemt meestal zelf het initiatief

"Club Brugge neemt meestal zelf het initiatief, Charleroi kan eerdere een match doodmaken, dat is iets anders."

Toch is Dury hoopvol voor de komst van Club: "Ik heb goede dingen gezien waar we ons moeten kunnen aan optrekken. De mindere dingen moeten we nu wegwerken."