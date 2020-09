AA Gent haalt gram en ziet schorsing van Michael Ngadeu teruggeschroefd worden

Michael Ngadeu wordt dan toch geen vier speeldagen geschorst. AA Gent ging in beroep tegen de straf en kreeg gelijk.

Michael Ngadeu kreeg vijf speeldagen schorsing, waarvan vier effectief toegewezen voor een vermeende kopstoot. Daarbovenop kwam er ook nog eens een boete van 4.500 euro.

AA Gent ging in beroep tegen de straf en haalde aan dat er geen sprake was van een kopstoot, maar dat het eerder duw- en trekwerk was. Het gaf ook aan dat het voor Ngadeu de eerste rode kaart in zijn carrière was.

De Disciplinaire Raad gaf AA Gent gelijk en paste de feiten aan van 'slag, trap stoot' naar 'duw'. Daarop werd de straf teruggeschroefd naar twee speeldagen schorsing en een boete van 2.000 euro.