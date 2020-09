"Hele bizarre wedstrijd" en "Al flarden van het echte Gent": Wim De Decker analyseert de pluspunten en werkpunten na zege in Moeskroen

KAA Gent heeft sinds de aanstelling van Wim De Decker als hoofdcoach al twee keer gespeeld en evenveel keer gewonnen. En dat stemt tot tevredenheid, al beseft de oefenmeester dat het nog beter kan en moet.

"Mijn analyse van de wedstrijd? Dat het een hele, hele bizarre wedstrijd was die bol stond van de emoties", opende Wim De Decker zijn perspraatje in de catacomben van Moeskroen.

"Een match ook die door Gent al heel rap had afgemaakt moeten worden. Het is jammer dat we er de spanning zolang inhielden, want dat was onnodig. Ik heb veel kansen gezien en dat is mooi, maar het is minder mooi dat we ze niet kunnen afwerken natuurlijk."

Stortvloed

Toch ziet De Decker beterschap: "Er zijn momenten geweest de voorbije weken dat er gewoon geen kansen kwamen, dus dit is al een stap. We hebben opnieuw al voetbal laten zien dat wat meer Gents is. Er waren al flarden van goede momenten, we hadden al mooie combinaties soms in balbezit, ..."

"De mentaliteit was ook goed, de stortvloed aan kansen was er. Het was nog niet altijd even mooi of goed, maar we pakken de drie punten en tanken zo opnieuw wat vertrouwen. Veel jongens hebben het de laatste weken moeilijk gehad."