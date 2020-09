Deschacht slaat mea culpa: "Ik mag geen commentaar geven, zeker niet als je zelf zo slecht gespeeld hebt"

Het was voor niemand een leuke namiddag bij Zulte Waregem, maar vooral niet voor Olivier Deschacht. Die scoorde een own goal en zag er ook niet goed uit bij een andere goal.

De ervaren rot sloeg dus mea culpa. "Ik dacht dat Seck die bal ging wegkoppen en schrok toen hij dat niet deed, waarna ik hem ongelukkig op mij kreeg", aldus Deschacht.

Ook bij de vijfde goal ging hij in de fout door Vanaken veel te makkelijk te laten voorzetten. “Dit worden enkele slapeloze nachten. Ook bij de vijfde goal zag ik er niet goed uit. Dit was een collectieve off-day, ik ga hier echt geen kritiek geven op anderen. Zeker als je zelf zo slecht gespeeld hebt."

"Er zijn alleszins veel werkpunten, niet alleen het middenveld dat veel ruimte weggaf. Hoe we verdedigden en aanvielen... Zo hadden we toch altijd op 1-0 moeten komen? Ongelofelijk dat die bal er niet in ging. Typisch voor ons de laatste weken. Natuurlijk moesten we tegen Club de punten niet pakken. Maar we hadden er wel op gehoopt.”