De nieuwe held van Gent zorgt voor stabiliteit en scoort met ogen dicht: "Gaan nog mooie dingen laten zien"

Twee beslissende goals op amper vier dagen tijd? Niklas Dorsch lijkt de nieuwe roerganger bij AA Gent te worden stilaan.

De eerste weken van Dorsch waren moeilijk, maar nu begint het echt wel te draaien met de middenvelder. "Het is normaal dat het tijd nodig heeft om je echt in een nieuwe taal en in een competitie in te passen", aldus de goalgetter van dienst.

"Maar de jongens en de coach hebben me geholpen en nu kan ik steeds meer mijn kwaliteiten laten zien en steeds beter worden."

Hoger niveau dan tweede Bundesliga

"Technisch gezien is dit een betere competitie dan de tweede Bundesliga, het tempo ligt ook wat hoger. Mijn doelpunt? Dat was ook een beetje een kwestie van geluk, maar ik raakte hem wel goed. Het was een zeer goede week voor mij met mijn twee goals, maar nu moeten we blijven werken."

Dorsch had ook nog lof voor zijn nieuwe coach: "De communicatie met Wim De Decker verloopt zeer goed. Het is nu niet superbelangrijk hoe we spelen, we moeten resultaten halen en ondertussen onze tijd nemen om te wennen aan het systeem. Daarna zullen we nog mooie dingen laten zien."