Nieuwe testen Anderlecht: vijf spelers in quarantaine, Neerpede blijft deels gesloten

Anderlecht heeft de resultaten van zijn nieuwe testronde ontvangen. Daarin geen nieuwe besmettingen, maar de spelers die eerder positief getest hebben, moeten wel in quarantaine blijven.

Peter Zulj en Timon Wellenreuther hebben maandag opnieuw positief getest en blijven in quarantaine, net als Verschaeren, Milic en Lawrence. Ook enkele leden van de staf moeten in quarantaine blijven. Vlap wordt morgen nog eens getest. Als die test negatief is, mag hij weer aansluiten bij de groep.

Daarnaast neemt Anderlecht nog steeds extra veiligheidsmaatregelen: