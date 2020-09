📷 Op de goede weg: Elias Cobbaut krijgt goed nieuws van de dokter

Een kleine maand geleden brak Elias Cobbaut zijn enkel op het veld van KV Oostende en zijn afwezigheid werd geschat op vier maanden. De weg naar volledig herstel duurt dus nog wel even, al kreeg hij donderdag goed nieuws.

Elias Cobbaut begon als titularis aan het seizoen bij Anderlecht en werd ook nog eens opgeroepen voor de nationale ploeg. Een mooi begin dus aan het nieuwe seizoen, maar in de vierde competitiewedstrijd brak hij zijn enkel. De scans brachten een breuk aan het licht en die zal hem nog heel het jaar aan de kant houden.

Erg vervelend voor de verdediger, maar donderdag ging hij langs bij de dokter en die haalde het gips eraf. Zo kan Cobbaut een versnelling hoger schakelen in zijn revalidatie. Kompany moet veel puzzelen in zijn verdediging door blessures en coronabesmettingen, maar dit is alvast positief nieuws.



(© Instagram - Elias Cobbaut)