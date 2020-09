De nieuwe directeur van Anderlecht: beroepsmatig even op Sclessin, maar als voorzitter van provincialer vooral bezig met jeugdwerking

Officieel wil Anderlecht nog niet bevestigen dat Jos Donvil de nieuwe financieel directeur van de club wordt. Maar de voormalige topman van BASE en VOO is wel op weg naar paars-wit. Een Standard-verleden? Maar dan toch een kleintje.

Iedereen ging al snel uitpluizen wie die Jos Donvil eigenlijk was en kwam al snel op artikels van bij Standard, waar hij als bestuurslid van hoofdsponsor BASE wel regelmatig te zien was. Maar Donvil is geëngageerd in het Vlaams-Brabantse. Hij is van Dilbeek en werd voorzitter van KFC Wambeek Ternat.

Daar zet hij zwaar in op de jeugdwerking en heeft hij de hele club gereorganiseerd. Er werden ook synthetische velden aangelegd en de club heeft qua jeugd een héél goeie naam opgebouwd. Donvil was ook even actief bij Zulte Waregem, maar daar heeft hij zijn aandelen intussen verkocht.