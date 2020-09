Stille uitblinker tussen al het buitenlands geweld: jeugdproduct miste nog geen minuut bij Cercle Brugge

Cercle Brugge heeft zijn start deze keer niet gemist en lijkt zich dit seizoen minder zorgen te moeten maken over een eventuele degradatie. De Vereniging versterkte zich dan ook fors in het tussenseizoen.

Ondanks de vele (buitenlandse) nieuwkomers trekt coach Paul Clement ook geregeld de kaart van de eigen jeugd. Zo miste rechtsback Robbe Decostere nog geen minuut dit seizoen. Tegen Sint-Truiden legde het jeugdproduct van Cercle zijn sterkste prestatie op de mat.

“Zo heb ik dat op het terrein ook aangevoeld", beaamt hij in Het Laatste Nieuws. "We zaten meteen goed in de match en op mijn flank kon ik in steun van Musaba voluit mee ten strijde trekken. Ik kwam in de tweede helft zowaar dicht bij een doelpunt met die gepikeerde kopbal. Vertrouwen in jezelf bouw je op tijdens de match.”

Brugse derby

Zondag staat de Brugse derby op de agenda. Dat zijn altijd wel speciale wedstrijden als Cercle-boy. “Ik denk dat ik dus een twintigtal derby’s moet gespeeld hebben. Vraag me niet hoe vaak ik in het winnende kamp stond, dat heb ik echt niet bijgehouden, maar dat waren wel altijd de wedstrijden waar het meest naar uitgekeken werd.”