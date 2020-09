Jess Thorup, de man die Racing Genk weer moet laten swingen

Jess Thorup, gentleman pur sang, ondertekende bij Racing Genk een contract voor drie seizoenen. Hoofdtaak voor de immer goedlachse Deen: de Limburgers weer dominant, aanvallend voetbal laten spelen. Want iedereen is het erover eens: het mag allemaal terug iets frivoler bij Racing Genk.

Na de landstitel in 2019 bleef er weinig over van het attractief voetbal waarvoor Racing Genk onder Philippe Clement stond. Niet verwonderlijk na het vertrek van de T1 zelf, Trossard, Malinovskiy en andere Pozuelo's. Maar het verval was groot, te groot. Zeker gezien de miljoenen die Dimitri de Condé en co uitgaven.

De hoop om die Genkse identiteit terug te brengen is nu gevestigd op een sympathieke Deen. Jess Thorup, een aimabele en goedlachse man, bewees bij AA Gent dat aanvallend voetbal ook in de Belgische competitie hand in hand kan gaan met resultaten.

4-4-2?

Bij de Buffalo's ging het de voorbije seizoenen steevast over de ruit op het middenveld. De kans dat Thorup ook bij Racing Genk voor deze formatie kiest, lijkt op dit moment heel erg klein. Daar waar Thorup bij de Buffalo's kon kiezen uit een handvol centrumspitsen, is de spoeling bij de Genkenaars wat dat betreft veel dunner.

Op Zinho Gano wordt niet meer gerekend, waardoor met Paul Onuachu en Cyriel Dessers amper twee echte spitsen in de Limburgse kern zitten. Een gouden spitsenduo, her en der al Dessuachu gedoopt, lijkt dan ook heel ver weg op dit moment.

Onuachu of Dessers?

Het ziet er naar uit dat Thorup zal opteren voor een 4-3-3, iets wat hem bij Midtjylland al een Deense titel opleverde in 2018. Zijn toenmalige spits? Paul Onuachu. De Nigeriaan scoorde op zijn 23ste negen competitiegoals voor het team van Thorup.

Ook de laatste weken onder Wolf kreeg Onuachu steevast de voorkeur op Cyriel Dessers, die afgelopen zomer voor 4 miljoen overkwam van Heracles. De boomlange Nigeriaan scoorde al vier keer dit seizoen en blijft met zijn lengte en balvastheid van grote waarde voor dit Racing Genk. Cyriel Dessers, die tegen KV Mechelen niet mocht invallen en zijn ongenoegen liet blijken naast de zijlijn, zal geduldig moeten wachten op zijn kans.

Debuut vs Oostende

Jess Thorup maakt meer dan waarschijnlijk maandag tegen Oostende zijn debuut op de Genkse bank. En dat zou wel eens een wedstrijd kunnen zijn die meteen voor vuurwerk zorgt. KV Oostende wordt alom geroemd voor de hoge pressing en gewaagde aanpak, terwijl ook Racing Genk vorige week tegen KV Mechelen vol voor de aanval koos. Aan dat game plan zal door Thorup maandag ongetwijfeld niet veel worden gewijzigd. Veel drang naar voren en lopende mensen rond pivot Onuachu: dat moet het succesrecept worden voor Racing Genk.

Welkom Jess Thorup 💪🤝🔵⚪️🇩🇰 KRC Genk (@KRCGenkofficial) September 24, 2020