Superfan KV Mechelen laat zich uit over zaak Penninckx en coach Vrancken: "Zuur"

KV Mechelen is het seizoen begonnen met een teleurstellende 4 op 18, terwijl Malinwa ook extrasportief opnieuw in het nieuws kwam door het faillisement van sterke man Dieter Penninckx.

Bart Cannaerts is fan van het eerste uur bij KV Mechelen en er ondertussen ook stadionomroeper geworden.

"Het is zuur dat KVM nog maar eens in de krant komt door extrasportieve zaken", verwijst hij naar de zaak Penninckx bij Sporza.

Vrancken moet niet vrezen

"Met Dieter Penninckx was er ook iemand die al heel zijn leven fan was van de club, dat klopte ook helemaal. Niet iemand die het enkel maar bekijkt in cijfers, maar die de club van zijn hart wil steunen. Buitenlandse overnames, toch liever niet. Bij Lierse is dat toch misgelopen."

Ondertussen staat Malinwa met 4 op 18 maar net boven de rode lijn van de degradatie. Toch hoeft Wouter Vrancken nog niet te vrezen: "Hij heeft ons kampioen gemaakt in 1B en ons de beker geschonken. Hij heeft mijn eeuwige loyaliteit en zal enkel vertrekken als hij zelf wel wil. De groep staat 100% achter hem."