Ex-ploegmaat over vertrek Nana Asare bij Gent: "Hij had mooier afscheid verdiend"

Met Nana Asare vertrok deze week de laatste overlevende van het kampioenenelftal die sindsdien onafgebroken voor de club speelde. De 34-jarige ex-kapitein was geliefd bij de Buffalo's. Vooral ook bij de jeugdspelers, zo getuigt jeugdproduct Thibault De Smet.

De Smet speelt nu wel voor STVV, maar heeft goeie herinneringen aan Asare. “Als profvoetballer zeven jaar bij dezelfde club actief zijn, indrukwekkend. Ik keek als jeugdspeler echt naar Nana op. En ik vind dat hij een mooier afscheid had verdiend", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Alleen maar positieve woorden voor de linksachter dus. "Het is zonde dat hij deze zomer geen kans meer kreeg, met zijn ervaring kon hij nog veel betekend kunnen hebben voor dit team. Nana was altijd ook zo rustig en nam de youngsters op sleeptouw. Ik zag hem nooit zijn cool verliezen. Asare in één woord? Nuchter.”