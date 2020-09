Joakim Maehle: "Tijdens rust zeker dat we gingen winnen, maar rode kaart nekt ons"

Jess Thorup gaf het al aan op de persconferentie na de match Racing Genk-KV Oostende: het was de rode kaart van Bastien Toma die de wedstrijd deed kantelen. Tot dan was Racing Genk op weg naar een tweede thuiszege op rij, die er uiteindelijk niet kwam.

Gelegenheidsaanvoerder Joakim Maehle speelde -vooral in de eerste helft- op een erg hoog niveau. Hij liet Theo Ndicka sterretjes zien. Het is dan ook niet toevallig dat Onuachu, net als vorige week tegen KV Mechelen, kon scoren na een puike voorzet van de Deen.

"We hebben nu eenmaal die gekke, grote jongen voorin lopen. Hij is de sterkste spits in de Belgische competitie, dus het is enorm belangrijk dat we kwalitatieve voorzetten afleveren", aldus Maehle.

"Alweer kwamen we vroeg op achterstand, maar daarna namen we de controle over. Tijdens de rust zaten we vol vertrouwen, we voelden dat we deze wedstrijd gingen winnen. Maar het is de rode kaart die ons nekt. Ik heb de beelden zelf niet gezien, maar ploegmaats kwamen me zeggen dat het een terechte beslissing was van de ref. Als aanvoerder ben ik tevreden met de reactie die de ploeg getoond heeft, we straalden veel vertrouwen uit. Ik ben erg trots om aanvoerder te zijn van zo'n mooie club", besluit de Deense rechtsachter.