Onderhandelingen tussen Beerschot en Holzhauser aan de gang: "Alles in de handen van mijn makelaar gelegd"

Raphael Holzhauser staat met Beerschot op een wolk te voetballen. De statistieken van de Oostenrijker spreken boekdelen en straks kan hij ook nog zijn debuut maken voor de nationale ploeg. Bij de Mannekes genieten ze van zijn prestaties, al is er natuurlijk ook nog de contractsituatie...

Aan het einde van dit seizoen verstrijkt het contract van Raphael Holzhauser bij Beerschot. De club wil de smaakmaker uiteraard langer aan boord houden en is in onderhandeling over een nieuwe verbintenis.

In zijn sas bij Beerschot

"Die besprekingen zijn opgestart, maar ik heb voorlopig alles in de handen van mijn makelaar gegeven. Ik wil me zelf zo goed mogelijk blijven concentreren op het voetbal zelf", reageerde de Oostenrijker in Het Laatste Nieuws.

De Beerschot-fans moeten zich overigens nog niet al te veel zorgen maken over een vertrek van hun chouchou. "Of ik een stap hogerop overweeg? Natuurlijk ga je als voetballer voor het allerhoogste, maar tegelijk wil ik benadrukken dat ik me uitstekend in mijn sas voel bij Beerschot", besloot hij.