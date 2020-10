FIFA luistert naar clubs en past regels aan: clubs hoeven internationals in 2020 niet af te staan

Veel clubs wilden hun internationals niet afstaan, omdat er bij terugkomst meestal een quarantaineperiode aan vasthangt. De FIFA heeft nu naar die clubs geluisterd en de regels aangepast.

In een protocol van 140 pagina's lang 'Return to football' staat uitgelegd dat tot eind 2020 clubs niet verplicht zijn spelers te laten afzakken voor een interlandperiode. Zo kunnen de clubs vermijden dat die spelers bij terugkomst in quarantaine hoeven.

Dit jaar staan er nog twee interlandperiodes gepland. Een in oktober en een in november. Daarmee verlengt FIFA de maatregel die in september van kracht was.

Verschillende Belgische clubs zagen in oktober hun spelers richting Afrika of Zuid-Amerika trekken voor interlands, maar nu kunnen zij die dus bij de club houden.