Antwerp zit op de weg waarop ze willen zitten: "Getoond dat we het voetballend kunnen"

Dit kon je wel een referentiematch voor Antwerp noemen. Zeker die eerste helft, toen de ene na de andere geslaagde actie over de grond rolde. Voor de Antwerp-spelers een bevestiging dat ze op de goeie weg zitten.

Ze willen o zo graag die volgende stap zetten. Tegen Eupen moesten ze teruggrijpen naar het 'oude recept' van knokken en pompen. Dat zien ze eigenlijk niet zo graag meer bij The Great Old. Ze willen vlot voetbal laten zien, combinaties en acties over de grond.

"De eerste twee goals waren toch wel heel mooi", analyseerde Ritchie De Laet. "Met de opbouw van achteruit, over het middenveld en uiteindelijk tot in de zestien van de tegenstander. In de eerste helft hebben we de ruimte gevonden en benut."

Van een referentiematch wou hij nog niet spreken, maar het geeft de Antwerpse burger wel moed. "We hebben vandaag getoond dat we het ook voetballend kunnen. Tegen Eupen zaten de omstandigheden tegen en dan moeten we het soms nog zo doen."