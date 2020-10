Josh Cullen laat zich uit over transfer naar Anderlecht: "Ambitieuze club met geweldige geschiedenis"

Josh Cullen is op dit moment bij de Ierse nationale ploeg, maar naar de interlandbreak sluit hij gewoon aan bij zijn nieuwe werkgever Anderlecht. Cullen kijkt er naar uit om voor de Belgische club aan te slag te gaan.

De Ierse middenvelder gaf zelf meer uitleg via Twitter. "Ik ben zeer gelukkig met mijn transfer naar Anderlecht. Het is een ambitieuze, traditionele club met een geweldige geschiedenis. Ik kijk er naar uit om het nieuwe avontuur te starten."

“Qui ne saute pas n'est pas bruxellois” 🎶 Delighted to sign for @rscanderlecht , a club with great history, tradition and ambition for the future. I am looking forward to starting this new journey! Come on you Mauves! 🟣⚪️ pic.twitter.com/qdbdQpbV1p