Toegelaten supportersaantallen blijven intact na nieuwe coronamaatregelen

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus blijft oplopen in ons land. Er werden intussen nieuwe maatregelen getroffen, maar die zullen geen impact hebben op de fans in het stadion.

De voorbije vier speeldagen zijn toeschouwers opnieuw welkom tijdens wedstrijden in eerste klasse A en B. De Pro League, de clubs en de overheden hebben een protocol uitgewerkt zodat fans zijn toegelaten in het stadion en dat zal ook zo blijven na de recente wijzigingen van de coronamaatregelen.

Aan het maximum toegelaten supportersaantallen per stadion wordt niet gekomen benadrukte Pierre François, CEO van de Pro League. Wel op een voorwaarde. "Om de aanwezigheid te kunnen blijven garanderen is het belangrijk dat de fans zich aan de regels houden", aldus François bij Belga.

"Dat is op dit ogenblik de beste manier om hun club te steunen. Zo kunnen we in de toekomst allemaal samen blijven genieten van het feest dat voetbal is."