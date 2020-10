🎥 Alejandro Pozuelo laat opnieuw van zich spreken, Laurent Ciman blijft zo ook leider

Alejandro Pozuelo had de voorbije weken niet meer gescoord in de MLS, maar nu deed hij de netten opnieuw trillen.

Toronto kreeg NY Red Bulls op bezoek en dat leverde uiteindelijk een 1-1 gelijkspel op tussen beide ploegen.

Met dank dus aan het achtste doelpunt van Alejandro Pozuelo. Laurent Ciman bleef op de bank zitten, Toronto blijft met 38 punten op kop in het klassement.

That man again.



Pozuelo puts Toronto ahead from the spot—his 8th goal of the season! #TORvRBNY pic.twitter.com/vQqoSIctIa