"Er bestaan geen kleine prijzen, alleen kleine voetballers" en "Hij won nog nooit een finale": tegenstander daagt Hans Vanaken uit, hoe liep het af?

In de Slimste Mens ter Wereld speelde Hans Vanaken op donderdagavond zijn tweede aflevering. Kon hij het halen tegen Ella Leyers en Frank Lammers?

Op woensdag had hij het al gezegd: "De rivaliteit van Club Brugge is toch vooral met Antwerp en Gent, dus zou moeilijk zijn om voor hen te spelen." En donderdag kreeg hij met Frank Lammers een goede vriend van Tom Waes, notoir Antwerpfan tegenover zich. En dat leverde een leuke discussie op:

Vanaken: "Ik word weinig lastiggevallen op straat of zo, dus ik zou niet incognito op straat lopen."

Lammers: "Ook niet toen je van Antwerp de bekerfinale had verloren?"

Vanaken: "Ach, dat is maar een kleine prijs."

Lammers: "Er bestaan geen kleine prijzen, alleen maar kleine voetballers."

Spannende aflevering

De trend was meteen gezet voor een boeiende aflevering. Ella Leyers won de aflevering met 434 seconden, Hans Vanaken ging met 323 seconden de finale in tegen Frank Lammers met 367 seconden.

"Hans heeft nog nooit een finale gewonnen, dus alles kan nog", prikte Lammers nog een keertje. Waarna beide finalisten in een wervelvaart de finale begonnen te spelen. Kon Vanaken het uiteindelijk halen? Opgelet: spoiler!