Alweer vijf in het mandje: "We geven het weg in cadeauverpakking" en "Fouten tegen basis van verdedigen"

AA Gent verloor dit seizoen in de competitie al zes wedstrijden. Coach Wim De Decker hamert al weken en weken op defensieve stabiliteit om minder doelpunten te slikken. Dan met 5-2 verliezen in Jan Breydel tegen Cercle Brugge? Dat doet uiteraard pijn.

De wedstrijd tegen Beerschot (5-1 overwinning) vlak voor de interlandbreak had de burger moed gegeven, maar daar is nu nog weinig van over bij de Buffalo's: "We zijn opnieuw terug bij af. Zes nederlagen in negen wedstrijden? Dat is meer dan ruim onvoldoende, dat is gewoon heel slecht", aldus Sven Kums.

"We werken hard op het niet slikken van doelpunten, er wordt genoeg op gehamerd hoe het moet. Hoe het komt dat we er dan toch weer vijf pakken? Dat heeft toch met scherpte te maken denk ik. Een linksachter die tot in de zestien kan lopen, twee corners met mandekking waar we goal slikken, ..."

Cadeauverpakking

"De spelers zitten heel diep, de kopjes hangen heel laag. En ik zou het na zo'n match ook onlogisch vinden als het niet zo was", predikte coach Wim De Decker. "Wij geven de kansen soms in cadeauverpakking weg. Hoe frustrerend dit is? Heel erg frustrerend."

"We werken daar al weken op, maar we moeten dat duidelijk nog meer doen en nog meer de focus op leggen, zonder te gaan over-focussen. Ik zal altijd mijn spelers beschermen tot op een zekere hoogte, maar tegen sommige basisprincipes van het pure verdedigen wordt nu gezondigd."