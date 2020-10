Cercle Brugge herhaalt: "Club mag niet beginnen bouwen voor er oplossing is" - Vereniging biedt ook alternatieven aan voor Blankenbergse Steenweg

Deze week liet minister van Omgeving, Zuhal Demir, weten dat ze blijft geloven aan een nieuw stadion voor Cercle Brugge aan de Blankenbergse Steenweg. De Vereniging twijfelt of er effectief één zal komen en herhaalt dat Club Brugge niet mag beginnen bouwen voor er een oplossing gevonden is.

Cercle Brugge is positief gestemd met de beslissing van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir om het stadionarrest van de Raad van State van 6 oktober 2020 te remediëren. De initiële plannen voor het bouwen van een voetbalstadion op de site worden zo aangepast in de hoop toch een voetbalstadion aan de Blankenbergse Steenweg te kunnen bouwen.

Cercle Brugge benadrukt echter dat de plannen én de remediëring op vandaag geen enkele rechtszekerheid bieden dat er alsnog een stadion aan de Blankenbergse Steenweg kan worden gebouwd. Cercle herhaalt hierbij dat, zolang de nodige garanties en vergunningen niet worden geleverd, Club Brugge niet kan starten met het bouwen van een stadion op Jan Breydel.

Een alternatief voor het bouwen van een voetbalstadion langs de Blankenbergse Steenweg blijft voor Cercle het Kanaaleiland. Een rapport van architectenbureau KOBALT adviseert om deze optie verder te onderzoeken. Het Kanaaleiland is onder meer economisch een interessante optie én biedt voor Stad Brugge bovendien multifunctionele mogelijkheden die een meerwaarde kunnen betekenen voor de stad, de Bruggelingen en uiteraard ook Cercle.

Indien de locaties aan de Blankenbergse Steenweg of het Kanaaleiland op korte termijn niet tot een oplossing leiden, roept Cercle op om de initiële plannen tot een renovatie van het Jan Breydelstadion uit 2014 te herbekijken. Een verbouwing van Jan Breydel conform de modaliteiten van beide Brugse profploegen is hierbij een absolute must. Een compromis tussen de noden en verwachtingen zal hier dus moeten worden gevonden.