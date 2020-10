📷 STVV-fans zijn het kotsbeu na stevige pandoering en komen met een duidelijke boodschap naar het bestuur

Sint-Truiden kreeg zaterdagavond een stevige rammeling van Beerschot. De Ratten stuurden de Kanaries met voorhistorische cijfers naar huis (6-3). Vooral de eerste helft was ontluisterend. Voor enkele STVV-fans was deze nederlaag de spreekwoordelijk druppel.

De onvrede over het beleid van de Truienaars sluimert natuurlijk al een tijdje. De fans klagen over een toenemend gebrek aan binding en herkenning van hun team door de intrede van de vele buitenlanders via de Japanse eigenaars van DMM.com.

Na de pijnlijke nederlaag tegen Beerschot is de maat nu vol voor de harde kern van STVV. Ze hingen op Stayen enkele spandoeken met een niet mis te verstane boodschap naar het bestuur: “Pinto, Meekers, Tateishi, Muscat out! 6/27, Shame on You.”