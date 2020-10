Volgende week wacht de kraker tussen Antwerp en Beerschot: "Moeilijk om te zeggen wie de favoriet is"

Beerschot heeft er een goede generale repetitie opzitten met het oog op hun wedstrijd van volgende week. Dan neemt Beerschot het namelijk op tegen de grote rivaal Antwerp. Volgens Loris Brogno is het moeilijk om te zeggen wie de favoriet is.

Eerst gaf Loris Brogno een reactie over de glansrijke overwinning tegen STVV. "Het is een goed weekend. We scoren 5 doelpunten in de eerste helft en halen de 3 punten binnen. Het is ook geweldig voor onze supporters", aldus Brogno.

Brogno zelf kreeg nog eens een kans van Losada en hij kon ook scoren. "De trainer maakt de keuzes en ik moet klaar zijn als hij mij nodig heeft. Mijn doelpunt en de overwinning doen dan ook veel deugd", vertelde de aanvaller van Beerschot.

Derby tegen Antwerp

Volgende week wacht een belangrijke wedstrijd voor Beerschot, want ze spelen de derby tegen Antwerp. Volgens Brogno zullen ze bij Beerschot klaar zijn voor de strijd. "Het is zeer belangrijk voor ons en voor de supporters. Het wordt geen makkelijke wedstrijd, maar we zullen er klaar voor zijn. Het is moeilijk om te zeggen wie de favoriet is."