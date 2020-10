Mignolet ziet in tegenstander titelconcurrent: "Ik denk dat het de beste ploeg is die we dit jaar al partij gaven"

Pijnlijke week voor Simon Mignolet. Net zoals bij de Rode Duivels kon de sluitpost ook bij Club Brugge niet de nul houden. En net zoals tegen Engeland resulteerde dat ook tegen Standard in puntenverlies voor zijn team.

Mignolet moest na de wedstrijd wel toegeven dat het punt dat Standard op de valreep uit de brand sleepte zeker niet gestolen was. De Rouches maakten het de landskampioen flink lastig. "Dat was vanwege de druk van Standard", verklaart Mignolet aan RTBF.

"Zij hebben het echt goed gedaan. Ze hebben een heel goeie ploeg. Ik denk dat het de beste ploeg is die we dit jaar al partij gaven. Zij zetten uitstekend druk, en toch zaten wij vrij goed in de match. Bovendien hadden we voor de ontmoeting getekend voor 1-1."