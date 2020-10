Zinho Vanheusden geeft toe dat de tweede strafschop er niet mocht komen: "Maar de gelijkmaker was wel verdiend"

Een afgekeurd doelpunt, twee strafschoppen en de arbitrage die op de korrel wordt genomen. Er viel duidelijk heel wat na te kaarten over Standard - Club Brugge. Aanvoerder Zinho Vanheusden gaf zijn visie op de feiten.

Vanheusden lokte de eerste penalty uit, maar de meeste aandacht ging naar de strafschop die de gelijkmaker inleidde. Dat de bal voor de tweede keer op de stip ging, na handspel van Mats Rits, daarover waren de meningen unaniem.

Karakter, grinta

Bij blauw-zwart vonden ze het absoluut geen strafschop en Zinho Vanheusden is dezelfde mening toegedaan. "Voor mij is het geen penalty. Ik dacht dat de regel luidde dat het geen strafschop is als de bal eerst via het lichaam komt. Ja, toch? Wie kent de regels nog", vroeg de aanvoerder van Standard Luik zich af voor de camera van Eleven Sports.

Terecht of niet, de strafschop van Gavory ging tegen de touwen, waardoor beide ploegen een punt overhielden aan de topper. "We verdienden om gelijk te maken. We moeten het team feliciteren voor de grinta en niet alleen over de arbitrage praten. We hebben veel karakter getoond! Daar kunnen we nog ver mee komen", besloot Vanheusden.