OFFICIEEL: Aan de kant geschoven middenvelder van Beerschot vindt onderdak in Roemenië

Beerschot nam eind september afscheid van een van de langst dienende spelers. Het contract van Alexander Maes werd ontbonden en intussen heeft de middenvelder een nieuw avontuur te pakken.

Eind september kreeg Alex Maes een telefoontje van de club. Zijn contract werd verbroken en de middenvelder, hij was aan zijn vijfde seizoen begonnen bij de Ratten, sprak in de krant van een kille exit.

Voor het jeugdproduct van Standard was het een lastig moment om een nieuwe club te vinden, maar het is hem toch gelukt. Hij koos zowaar voor een Roemeens avontuur. Hij tekende tot aan het einde van dit seizoen bij FC Arges Pitesti, een club die in de jaren 1970 tweemaal landskampioen werd en nu tegen de degradatie vecht in de Roemeense eerste klasse.