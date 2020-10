Antwerp treft drie oude bekenden van de Pro League: twee ex-spelers van Anderlecht en een ex-Panda

De groepsfase in de Europa League gaat vanavond van start en voor Antwerp houdt dat een verplaatsing in naar het Bulgaarse Razgrad, waar Ludogorets de tegenstander van dienst is. Geen klinkende naam in het Europees voetbal, maar wel een club met enkele oude bekenden van de Pro League in dienst.

Sinds 2013 maakt Ludogorets steevast deel uit van de groepsfase in de Europa League en in 2014 mochten de Bulgaren zelfs eens proeven van de groepsfase van de Champions League. Ze zijn immers de onafgebroken landskampioen sinds 2012. In al die recente jaren trof de club uit Razgrad geen enkele Belgische club. Tot vanavond, want dan geven ze Royal Antwerp FC partij. Toegegeven, ook voor ons is de club een nobele onbekende, maar er lopen toch spelers rond met een verleden in België. Ex-RSCA en een Panda Stéphane Badji bijvoorbeeld. De Senegalees speelde twee seizoenen bij Anderlecht (2015-2017) en vierde vorig jaar zijn eerste landstitel met Ludogorets. Josué Sa stapte nog iets recenter over van Anderlecht. Deze zomer, transfervrij. De derde oude bekende van de JPL is Olivier Verdon, vorig jaar de rots in de branding bij KAS Eupen. Hij wordt, net zoals de Panda's deden, gehuurd van Alavés.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Ludogorets - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.