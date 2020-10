Standard mist basispionnen door covid-19 en wil zich spiegelen aan Club Brugge

Standard begint tegen Rangers FC aan de groepsfase van de Europa League en doet dat zonder Nicolas Raskin en Michel-Ange Balikwisha, allebei out met het coronavirus.

Ook de keeperstrainer van Standard en Moussa Sissako zijn er niet bij donderdagavond. "Het virus is alomtegenwoordig in België en Europa en we zijn erg waakzaam", aldus Philippe Montanier, de trainer van de Rouches.

Hij zal het dus zonder twee basisspelers moeten doen tegen Rangers (Balikwisha en Raskin). "De groep zal ook zonder hen moeten kunnen presteren. Club Brugge gaf het goeie voorbeeld! In Zenit gaan winnen zonder drie belangrijke spelers... Een goed voorteken", aldus Montanier.