Nieuwe eersteklasser zwaar getroffen door covid-19: 'twaalf besmettingen en mogelijk tweede uitgestelde match'

Vorige maandag noteerden we de eerste uitgestelde wedstrijd in de Jupiler Pro League door te veel coronagevallen bij een club. Komt er weldra een tweede uitgestelde match aan?

Het aantal vastgestelde besmettingen is de laatste weken enorm de hoogte ingegaan in ons land en die trend zien we ook terug bij de Belgische voetbalclubs. Vorige maandag werd Waasland-Beveren - KV Oostende uitgesteld door een hoog aantal besmettingen bij de thuisploeg en nu komt er een nieuwe match in gevaar.

'9 spelers besmet'

Moeskroen zou volgens Het Nieuwsblad met liefst twaalf besmettingen in de gelederen zitten, waarvan negen positieve spelers. Een snelle stijging, want vorige week ging het nog om drie besmettingen.

Vanaf zeven besmettingen bij spelers kan een partij worden uitgesteld, maar clubs zelg beslissen daar niet over. Als ze uitstel vragen moet dat eerst via de Pro League gaan. Het aantal basis- en wedstrijdkernspelers kan een bepalende factor zijn in die beslissing. Ald de match wordt uitgesteld is het wachten op het debuut van kersvers Moeskroen-trainer Jorge Simão.