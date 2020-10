STVV-supporters krijgen onderhoud met Japanse eigenaars van de club

Na enkele pogingen lijkt het de supporters van Sint-Truiden gelukt om een onderhoud te regelen met het Japanse bestuur.

Want na driemaal een open brief gestuurd te hebben is KSTVV, de overkoepelende supportersverenging van STVV, toch uitgenodigd voor een gesprek met het Japanse bestuur DMM.

Op Facebook lieten ze in een mededeling weten dat ze nu de vragen van supporters nodig hebben zodat ze die kunnen doorspelen aan het bestuur.

"Het STVV-bestuur gaat verantwoording afleggen aan een groep supporters die door het supportersverbond is samengesteld. (...) Wat zijn de bedoelingen van DMM? Alles op hun beloop laten zoals hun voorgangers? Alles stilletjes laten wegkwijnen of eindelijk deze prachtige club geven wat ze verdient? Wat mogen we verwachten en hoe kunnen ze dat bewijzen?", klinkt het onder meer.