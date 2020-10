Kompany slaat en zalft: "Hij kan nog beter en dan zal het voor iedereen duidelijk worden" en "Hij moet wennen aan sterkere competitie"

Vincent Kompany is wat realistischer geworden. Getuige daarvan deze uitspraak: "Op Kortrijk en met dit veld was het resultaat prioritair." Al liet hij ook wel weten dat hij tevreden was over het grootste deel van de wedstrijd.

Kortrijk had redelijk wat kansen, maar daar ging Kompany voor één keer aan voorbij gezien de winst en de nood aan punten om het moreel op te krikken. "Ik zag vooral dat we zelf veel kansen gehad hebben. Ik ben veeleisend, dat weten jullie. Ik zou liever hebben dat we geen enkel schot op doel of geen enkele hoekschop tegen kregen. Als dat wel gebeurt, ben ik ontgoocheld, maar we hebben wel gedaan wat we moesten doen."

Winnen dus. En daar had Lukas Nmecha een groot aandeel in met zijn twee goals. "In uitspraken over Lukas blijf ik voorzichtig. Hij is een complete aanvaller, maar dit was niet zijn beste match", verbaasde Kompany. "Hij kan nog beter en op dat moment zal het voor iedereen duidelijk worden wat een toptalent hij eigenlijk is. En ik heb nog de luxe om een topaanvaller van de Belgische competitie in te brengen met Nany Dimata."

Bundu kostte slechts een fractie van de grootste transfers van Anderlecht

Mustapha Bundu kon dan weer niet helemaal overtuigen, al is hij de grootste inkomende transfer van Anderlecht van de mercato. "Je moet dat ook in zijn context plaatsen. Bundu kostte maar een fractie van de grootste transfers in de geschiedenis van Anderlecht. Hij komt ook niet uit de Premier League of de Bundesliga, maar uit Denemarken. Hij heeft bovengemiddeld talent, maar moet nog wennen aan een competitie die sterker is dan diegene waar hij uitkomt."