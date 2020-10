De ene huurling is de andere niet: Rezaei mocht niet spelen tegen Club Brugge, Vlietinck wel

Bij huurlingen is het vaak de vraag of ze mogen aantreden tegen de club die hen heeft uitgeleend. In het geval van Thibault Vlietinck bij Oud-Heverlee Leuven mag het.

Als een club een deel van of het volledige loon van een uitgeleende speler betaalt, dan mag die huurling niet in actie komen tegen de club van wie hij 'eigendom' is. Zo moest Charleroi het eerder dit seizoen zonder Kaveh Rezaei doen tegen Club Brugge. Tactisch van Club en/of besparingen bij Charleroi... En Club kwam ook met Zulte Waregem overeen dat Jelle Vossen in de eerste onderlinge confrontaties niet mag spelen.

Maar Club doet het niet bij al zijn huurlingen, want Thibault Vlietinck kan zaterdag met Oud-Heverlee Leuven wel aantreden tegen blauw-zwart weet Het Nieuwsblad. Of dat daadwerkelijk gebeurt is een andere zaak. Het is van speeldag 6 geleden dat hij nog eens speelminuten kreeg.