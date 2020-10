Fans AA Gent met prachtig gebaar voor Jess Thorup, coach reageert: "Zou liegen als ik zou zeggen dat deze zege niks speciaals betekent"

Jess Thorup kwam terug naar zijn geliefde Ghelamco Arena en wist er uiteindelijk met de drie punten vandoor te gaan richting Genk. De hele dag werd hij door iedereen in de bloemetjes gezet.

De spelers van Gent, de staf van Gent: iedereen was blij om Thorup terug te zien in de Ghelamco Arena. "We hadden nooit echt afscheid kunnen nemen toen hij hier moest vertrekken", aldus Alessio Castro-Montes na de wedstrijd in de Ghelamco Arena.

Presentjes

Een Ghelamco zonder supporters, maar de Gentfans waren hem al in zijn hotel gaan groeten en hadden ook presentjes mee voor de coach. "Dat wilden de supporters graag doen en dat vond ik enorm fijn van hen", gaf Jess Thorup toe.

"Ze wilden me bedanken en dat deed deugd. Het was vandaag niet mij tegen AA Gent, maar ik ben ook maar een mens en ik zou liegen als ik zou zeggen dat deze zege voor mij niets extra zou betekenen."