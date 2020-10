14 coronagevallen, maar Eupen mag match tegen Genk niet uitstellen van Pro League: "Ook voor Genk houdt dit risico's in"

Eupen speelt morgenavond in Genk. En dat zouden ze liever niet doen. 14 mensen bij de club, waaronder trainer Benat San José, zijn besmet met het coronavirus. Maar aangezien er 'slechts' vijf spelers besmet zijn, moet de wedstrijd gespeeld worden volgens de reglementen van de Pro League.

Eupen had uitstel gevraagd, maar krijgt die niet van de kalendermaker. "We hebben vijf positieve gevallen onder de spelers maar in totaal hebben er 14 van de 47 personen op de club positief getest. Dat is een erg hoog percentage. Dit houdt gezondheidsrisico’s in. Om die reden leek het ons beter om de wedstrijd te annuleren maar het reglement staat dat dus niet toe. Wat kunnen we dan nog doen?”, aldus technisch directeur Jordi Condom bij Het Nieuwsblad.

Benat San José zit dus ook in quarantaine... “We zouden deze match niet moeten spelen. De spelers hebben schrik. Ook voor Genk houdt dit risico’s in. We hebben er alles aan gedaan om de Pro League duidelijk te maken dat het geen goed idee is om de match te laten doorgaan. Maar ze weigeren ons verzoek omdat we geen zeven besmette spelers hebben."