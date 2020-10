KV Mechelen heeft nog zeven besmette spelers, wedstrijd tegen Club gaat voorlopig nog door

KV Mechelen is nog niet verlost van Covid-19, al hebben enkele spelers die eerder positief testten inmiddels wel een negatieve test afgelegd. Met Peyre, Togui en Vranckx zijn er verschillende sleutelspelers bij Malinwa die wel nog besmet zijn met het virus.

Het goede nieuws is dat Boni, Kaya, Schoofs en Voet negatief hebben getest en opnieuw mogen aansluiten bij de groep. Ook Bushiri komt in theorie weer in aanmerking voor speelkansen omdat hij voldoende antilichamen heeft aangemaakt.

Twee nieuwe gevallen

Bouzian, Peyre, Shved, Togui en Vranckx daarentegen zijn nog niet van het coronavirus af en mogen dus nog niet bij de groep aansluiten. Bovendien hebben ook twee spelers Covid-19 opgelopen van wie dat nog niet eerder bekend was. Dat zijn Victor Wernersson en Bas van den Eynden.

Dat maakt een totaal van zeven afwezigen door Covid-19. KV Mechelen mag op basis daarvan dus vragen om de wedstrijd tegen Club Brugge uit te stellen. Het is nog niet zeker of KV dat ook gaat doen. Die wedstrijd staat komende zaterdag op het programma.