Jess Thorup complimenteert wederoptredende Bryan Heynen: "Hij zorgt voor controle op het middenveld, iets dat we misten de voorbije weken"

Derde zege op rij voor Jess Thorup en Racing Genk. Spitsen die scoren, Bryan Heynen die een geslaagd wederoptreden maakt, een clean sheet... Een zorgenloze avond werd het echter niet voor de Limburgers. Daarvoor speelden ze te lang op een te laag niveau.

"Het is belangrijk dat ik positief ben", stak Thorup van wal. "Na de zege tegen AA Gent gaf ik na afloop wat werkpuntjes aan, waarna onze prestatie voor iedereen precies een ramp was."

"We winnen voor de derde keer op rij, iets wat voor deze club alweer anderhalf jaar geleden was. We toonden ons erg efficiënt, en dat beslist wedstrijden! Dat verraadt kwaliteit van onze aanvallers. De winnende mentaliteit die we toonden stemt me tevreden."

Waarna de Deen enkele van zijn spelers onder de loep nam:

Over Bryan Heynen: "Je ziet meteen dat hij zowel in balbezit als balverlies de match kan controleren. Misschien misten we dit wel de voorbije weken."

Over Junya Ito, die dan toch in de selectie zat. "Ik kreeg om 17:00 telefoon van de dokter dat de uitslag van Ito dan toch negatief was. Ik belde hem meteen op en gelukkig kon hij er tijdig geraken."

Over Dessers-Onuachu: "Dat tweede doelpunt was natuurlijk waarop ik hoopte. Al is er voor het overige nog veel werk aan het samenspel."