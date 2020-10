Pro League bevestigt: twee wedstrijden (één in 1A en één in 1B) worden dit weekend uitgesteld door het coronavirus!

De Pro League heeft deze ochtend laten weten dat twee wedstrijden worden uitgesteld dit weekend. Het gaat om Moeskroen - STVV en Deinze - RFC Seraing. Club Brugge - KV Mechelen lijkt wel voorlopig door te gaan.

Het nieuws hing al een tijd in de lucht door de vele coronabesmettingen bij Moeskroen, maar nu heeft de Pro League het nieuws ook bevestigd. De wedstrijd tussen Moeskroen en STVV zal dit weekend niet plaatsvinden.

Het is niet de enige wedstrijd, want ook in 1B wordt er een wedstrijd uitgesteld. Het gaat om de wedstrijd tussen Deinze en RFC Seraing. De wedstrijd tussen Club Brugge en KV Mechelen gaat voorlopig gewoon wel door.