Van Damme en Vrancken reageren op Mechelse comeback: "Dit punt geeft energie"

Club Brugge leek na de 2-0 op cruise control naar een zege af te stevenen, maar KV Mechelen knokte zich terug in de match. Met medewerking van een slappe thuisploeg, weliswaar, maar dat maakte de vreugde er niet minder groot op bij Malinwa.

"Misschien waren wij wel gewoon goed", wilde Joachim Van Damme dat de pluimen ook op de hoed van KV Mechelen werden gestoken. "Wij hebben hen goed bestudeerd en goed gehandeld. We hebben het hen moeilijk gemaakt en in de tweede helft was het langs onze kant echt goed. Misschien wel onze beste 45 minuten van het seizoen. Het is een verdiend gelijkspel en dat punt geeft energie", besloot hij.

Wouter Vrancken was een fiere trainer na de 2-2 in het Jan Breydelstadion. "Zeker door de moeilijke omstandigheden waarin we speelden", verwees hij naar de coronagevallen. "Siemen Voet heeft tien dagen niet getraind. Bushiri (op de bank) veertien dagen. We speelden overigens met twee mannen die maanden niet gespeeld hebben (Walsh en Defour, nvdr.). En tijdens de match waren er nog een vijftal jongens met maagkrampen", legde hij uit.