Genk bevestigt interesse maar niet vertrek van Thorup: "Gesprekken met Jess en enthourage lopen nog'

Het nieuws dat Thorup opnieuw naar Denemarken zou trekken om coach te worden bij FC Kopenhagen kwam als een bommetje binnen op de sportredacties. De bronnen waren vanmiddag vooral Deense media. Maar Racing Genk zelf heeft het nieuws nu ook bevestigd.

Op de social media laten de Limburgers weten dat ze zondagmiddag op de hoogte zijn gebracht van de interesse van Kopenhagen in hun coach. Maar ze zeggen er ook bij dat er nog gesprekken aan de gang zijn tussen de club en de entourage van de trainer, een overgang zou nog niet definitief zijn.

Thorup is nog maar 38 dagen geleden begonnen als trainer bij Racing Genk nadat hij een maand eerder ontslagen was bij AA Gent. In 2018 ging hij van Midtjyland naar de Buffalo's, nu zou hij dus de omgekeerde beweging maken: van België naar thuisland Denemarken. Met de overgang zou zo'n half miljoen euro gemoeid zijn.