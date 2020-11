Derby met het mes op de keel voor Zulte Waregem: "Ik zie 11 eilandjes en te weinig een elftal"

Het burenduel tussen Zulte Waregem en KV Kortrijk is er weer een met veel inzet. De thuisploeg zit in de hoek waar de klappen vallen en de Kerels kunnen voor acht opeenvolgende 'Vlásico's' zonder nederlaag gaan. Voorbeschouwen doen we met Mohamed 'Mo' Messoudi, ex-speler van Essevee en KVK.

Mo Messoudi zag zaterdag met Beerschot en OHL al twee van zijn ex-teams tegen elkaar spelen. Maandag is het opnieuw van dat. "Voor Zulte Waregem wordt het een duel met het mes op de keel", aldus de analist die van de twee clubs toch zijn mooiste jaren in het Guldensporenstadion heeft gekend.

Rust bij KV Kortrijk

"Kortrijk kan toch altijd iets meer in die derby's zo blijkt. We herinneren ons die zes op een rij gevolgd door een gelijkspel. En nu kunnen ze er acht matchen zonder derbynederlaag van maken! In mijn tijd, onder Leekens, zetten we ook een reeksje neer", merkte Messoudi op. Hij ziet Kortrijk niet in de problemen komen dit seizoen.

"De club straalt rust uit, net zoals Yves Vanderhaeghe. Het is een leuke ploeg en hij kan bijna elke week op dezelfde elf rekenen. Hij brengt continuïteit, maar als de club die stap hoger wil zetten zal er een nieuwe accommodatie moeten komen. Waar ze nu zitten is het te beperkt."

Acht op een rij, daar kunnen ze bij Zulte Waregem momenteel alleen maar van dromen. Al zou een zege in de derby voor het nodige vertrouwen kunnen zorgen in de ploeg. En dat is nodig. "Ze spelen maandag met het mes op de keel. Francky Dury krijgt de laatste tijd veel kritiek en wijkt niet af van zijn principes."

Voldoende individuele kwaliteit bij Essevee

En die zijn? "Het 'vierkant blok' van twee centrale verdediger en twee controlerende middenvelders met backs die heel hoog moeten opkomen. Zo valt er ruimte in de hoeken en dan moeten je verdedigers uit positie stappen. Bovendien scoren ze niet makkelijk een goal", kaartte Messoudi de problemen van Essevee aan.

Nochtans is er volgens hem geen gebrek aan kwaliteit. "Er lopen toch jongens met flink wat individuele kwaliteiten rond. Dan denk ik aan Seck en Govea op het middenveld, Vossen, Srarfi, Dompé en die nieuwe lange spits, Chory. Ik zie vooral elf eilandjes op het veld en geen elftal. Ik zie geen team dat uitstraalt dat ze met hetzelfde idee op het veld staan", besluit Messoudi.