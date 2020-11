Nu ook extrasportieve problemen bij AA Gent: drie nieuwe positieve coronatests

Wim De Decker hoopt dat AA Gent zondagavond de rug kan rechten tegen Waasland-Beveren. Maar dat zal dan toch zonder enkele sterkhouders moeten gebeuren want nieuwe coronatest brachten opnieuw enkele positieve gevallen aan het licht.

Vooral de defensie van AA Gent deelt in de klappen. Andreas Hanche-Olsen, Igor Plastun en Jordan Botaka hebben positief getest. Doelman Davy Roef testte eerder al positief en is nog niet van het virus af. Ook verdediger Ngadeu is nog onzeker wegens ziekte, al testte hij wel negatief op COVID-19.

Om al dat leed op te vangen, heeft De Decker belofteverdediger Cederick Van Daele bij de selectie gevoegd.

AA Gent zit duidelijk in de hoek waar de klappen vallen. Op sportief vlak staat AA Gent op plaats 13 in de eerste klasse met amper 9 punten uit 10 wedstrijden. Sinds de 5-1 overwinning tegen Beerschot verloor Gent 4x op rij (2x competitie, 2x Europa League).