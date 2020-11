Philippe Montanier : "Ik begrijp heel goed waarom Oostende sinds speeldag 2 niet meer verloor"

Standard hield de punten zondagavond thuis tegen KV Oostende. Een onorthodox doelpunt van Dusenne volstond voor de zege van de Rouches in een wedstrijd die overschaduwd werd door de vreselijke blessure van aanvoerder Zinho Vanheusden.

Standard maakte zo een einde aan een reeks van drie nederlagen op rij. Al was het geen walk in the park tegen de Kustboys. "Het was een moeilijke match, het is trouwens altijd moeilijk om een negatieve reeks te stoppen. Ik begrijp goed waarom ze al sinds speeldag 2 niet meer verloren. Het was een evenwichtige match. Al is het wel onze verdienste dat we naar die zege op zoek bleven gaan en druk bleven zetten", aldus Philippe Montanier.

De T1 van de Rouches dropte Selim Amallah nog eens in de as van het veld. "Hij heeft erg veel werk verricht in de pressing. Mijn spelers zijn polyvalent. Bovendien speelde Selim erg veel wedstrijden de laatste weken, en op de flank heb ik frisse jongens nodig", bekent Montanier.

Niet voor het eerst toonde Standard zich niet efficiënt voor doel. "Het is positief dat we kansen blijven creëren, maar het is frustrerend dat we ze al te vaak de nek omwringen. Anderzijds ben ik wel tevreden dat we op een stilstaande fase scoorden. We steken daar immers erg veel tijd in", besluit de Franse T1 van de Rouches.