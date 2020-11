Jules Van Cleemput keert terug achter de Kazerne met Charleroi: "Zonder publiek, dat is doodjammer"

Jules Van Cleemput heeft niet lang moeten wachten om terug te keren naar KV Mechelen. De rechtsachter vertrok in het slot van de zomermercato naar Charleroi en kijkt vrijdagavond zijn ex-team in de ogen.

Van Cleemput was één van de lievelingetjes van het Mechelse publiek. De 23-jarige verdediger vindt het dan ook zonde dat die er niet bij zullen zijn op de opener van de twaalfde speeldag van de Jupiler Pro League.

"Het is echt doodjammer, want de supporters van KV Mechelen zijn echt belangrijk. Ze brengen vuur in de ploeg, zoals die van Charleroi", zegt Van Cleemput op de persconferentie voor de wedstrijd.

De positie van zijn ex-team weerspiegelt niet de kwaliteit van de ploeg volgens de rechtsachter. "Ze zouden niet voorlaatste moeten staan. Het is een goede ploeg. Ze kunnen zelfs Kaya op de bank zetten, dat zegt genoeg. We moeten klaar zijn en vooral niet kijken naar het klassement."

Concurrentie

Van Cleemput zag met Jon Flanagan wel nog een concurrent voor zijn positie arriveren: "Een gezonde concurentie is normaal. Ik weet dat hij bij Liverpool en Rangers heeft gespeeld, dus dat wil zeggen dat het een goede speler is. Ik moet gewoon blijven bewijzen aan de coach dat ik capabel ben om titularis te zijn."